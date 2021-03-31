Томск, , 13:36 — REGNUM Сотрудник томской управляющей компании наказан за упавший на автомобили снег. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в администрации Томской области.

Инцидент произошёл в феврале 2021 года во дворе многоквартирного дома по проспекту Фрунзе, 120 в Томске. Неубранный с крыши дома снег рухнул на припаркованные автомобили.

Прокуратура открыла в отношении работника УК, ответственного за организацию уборки снега, административное дело по статье «Нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами».

Сотрудник УК признан виновным в ненадлежащей организации уборки снега с крыши и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело после схода с крыши наледи на 35-летнего мужчину.

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