Джакарта, , 13:35 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5937 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 31 марта в стране выявили 1 511 712 носителей коронавируса.

За последние 24 часа количество выздоровевших пациентов увеличилось на 5635 человек. Побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 348 330 человек.

С 30 по 31 марта 2021 года скончались 104 пациента с COVID-19. Эпидемия унесла жизни 40 858 человек.

Согласно этим данным, в настоящее время в Индонезии зарегистрировано 122 524 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства здравоохранения Индонезии по вопросам вакцинации считает, что в апреле 2021 года количество ежедневных инъекций в стране снизится.

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