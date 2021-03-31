Москва, , 13:40 — REGNUM Кремль пока не располагает информацией о том, за что и каким образом задержан в Италии российский офицер, работающий в посольстве в Риме. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 марта журналистам.

«Не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах задержания», — сказал Песков.

Он выразил надежду, что позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании в Италии двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Это офицер, работающий при посольстве РФ в Риме, и его итальянский коллега. У них якобы состоялась тайная встреча. После инцидента МИД Италии вызвал российского посла Сергея Разова и объявил о высылся двух дипломатов РФ.

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