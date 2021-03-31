Москва, , 13:37 — REGNUM На данный момент у президента России Владимира Путина в планах нет встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом 31 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока у президента (таких) планов нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, планируется ли встреча главы Российского государства с послом РФ в США.

«Вы знаете, что посол Антонов активно консультируется в министерстве иностранных дел, у законодателей, он активно работает в Москве», — также добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма.