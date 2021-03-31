Белград, , 13:40 — REGNUM Сербия стала региональным центром вакцинации от COVID-19, так как она располагает избытком вакцин, что вынуждает её предлагать бесплатную вакцинацию иностранцам. Об этом сообщает американское новостное агентство CNN 31 марта.

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Команда CNN подготовила отчет из крупнейшего центра вакцинации на Белградской ярмарке.

В отчёте указано, что Сербия ранее приобрела большое количество вакцин как из стран Запада, так и из России и Китая.

Сербия уже пожертвовала определенное количество вакцин соседним странам, и теперь призывает их граждан приехать и бесплатно сделать прививку в Сербии.

Напомни, премьер-министр Сербии Анна Брнабич ранее заявила, что очень важно, чтобы мы все были вакцинированы.

«Мы в первую очередь поддерживаем наших соседей: Северную Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину. Мы небольшой регион, и если наши соседи не в безопасности, то и мы тоже под угрозой», — подчеркнула Брнабич.