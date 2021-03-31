Москва, 31 марта, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий приватизацию водоохранных участков в России, встретил резкую критику лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергея Миронова, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Михаил Нестеров. Река. 1910-е

«Это станет преступлением перед нынешним и будущими поколениями россиян», — считает Сергей Миронов.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработала поправки в Земельный кодекс РФ, которые разрешают приватизацию земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — озер, рек и других водоемов. Сейчас оборот этих земель ограничен арендой.

Берега рек и озер являются достоянием всего народа и не должны принадлежать кучке избранных, подчеркнул парламентарий.

«Понятно, сколько будут стоить такие участки, кому они по карману и кто на них зарится. Это сильные мира сего, которые с помощью чиновников-временщиков поделят эту зону, оградят свои владения пятиметровыми заборами, поставят шлагбаумы и охрану, и будут творить там всё, что им взбредет в голову. И тогда уже ничего не исправишь», — возмущен Миронов.

Премьер-министр Михаил Мишустин должен обратить внимание на законопроект Росреестра, считает депутат.

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