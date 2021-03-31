Москва, , 13:34 — REGNUM Текущая демографическая ситуация в России является проблемой для властей страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, безусловно, проблема. В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении», — сказал Песков.

По его словам, властями России принимаются «весьма и весьма интенсивные меры» с целью минимизировать последствия демографических ям.

Песков также напомнил, что демография — «это штука очень хитрая, и пока, по объективным причинам, полностью эту ситуацию выправить не получается».

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в разных регионах России наблюдается разная демографическая динамика.