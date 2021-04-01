Чебоксары, , 06:00 — REGNUM В Чувашии сегодня, 1 апреля, рекомендовано перевести в дистанционный формат работы пожилых сотрудников. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно документу, работодателям рекомендовано переводить на дистанционную работу работников с высоким риском тяжелого заболевания в условиях пандемии коронавируса и сезонного роста ОРВИ. Речь идёт о сотрудниках старше 65 лет, а также жителях, у которых есть хронические заболевания, — в частности, болезни сердца, органов дыхания и диабет.

В марте чувашские власти заявляли, что из-за роста заболеваемости ОРВИ не планируется смягчать действующие ограничения до стабилизации эпидемической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Чувашия получила 6600 доз вакцины от COVID-19 (торговая марка «Спутник V»), всего в республику передано 49 394 дозы. Иммунизацией охвачено 38 737 человек.