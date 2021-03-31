Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM За 2020 год в Санкт-Петербурге произошло 16 самоубийств несовершеннолетних. Это более чем в пять раз больше, чем в 2019 году, когда от суицидов погибли три ребенка. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, выступая 31 марта перед депутатами Законодательного собрания.

Она отметила, что основной причиной детских самоубийств являются конфликты несовершеннолетних внутри семьи и со сверстниками. Но суицидальные настроения в детской и подростковой среде подпитываются в том числе из интернета.

Так, один из покончивших с собой в прошлом году подростков увлекался аниме «Тетрадь смерти», которое в январе 2021 года было запрещено в РФ решением петербургского суда.

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«Вот оно, кибер-пространство, вот она — зона не только политического терроризма» — отреагировал на доклад детского омбудсмена спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«Это необходимо жёстко пресекать, эти все сайты, которые призывают к суициду или влияют на психику ребенка, с ними необходимо действовать жёстко, в том числе в уголовно-правовом поле», — добавил Макаров.

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