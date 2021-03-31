Саратов, , 13:34 — REGNUM Глава города Саратова Михаил Исаев взял под личный контроль ситуацию с обрушением стены фельдшерско-акушерского пункта в селе Синенькие и выехал на место происшествия. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Со слов градоначальника, «юридически Синенькие — еще не часть муниципального образования «Город Саратов», мы понимаем, что через несколько дней, когда завершится процедура вступления в силу областного закона, данная территория войдет в «Новый Саратов». В этой связи посчитал нужным выехать на место обрушения части стены фельдшерско-акушерского пункта. Беру ситуацию на личный контроль», — написал он.

Здание должно быть в максимально короткий срок либо восстановлено, либо построено новое, слово за экспертами, добавил Исаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в селе Синенькие Саратовского района в фельдшерско-акушерском пункте произошло частичное обрушение стены, из-за чего эксплуатация здания стала невозможна. Губернатор области Валерий Радаев поручил министру здравоохранения Олегу Костину совместно с главой района выехать на место и оказать содействие по временному размещению учреждения для оказания медицинской помощи населению. Глава региона недоумевает, почему данный ФАП, нуждающийся в ремонте, не вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Радаев поручил подготовить предложения по реконструкции здания или строительству нового ФАПа в селе.

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