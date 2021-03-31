Москва, , 13:30 — REGNUM Текущая ситуация с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить, что мы победили коронавирус, угроза сохраняется», — сказал Песков.

По его словам, правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса.

Песков также напомнил о сохранении набора ограничений, несмотря на «имеющуюся позитивную динамику».