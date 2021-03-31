Москва, , 13:38 — REGNUM Высадка деревьев и кустарников не означает создания полноценной экосистемы. Об этом 31 марта сообщил председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Купим что-то в иностранном питомнике и понатыкаем. Понатыкать — не создать экосистему. Любое растение тянет за собой шлейф — там поселяются птицы, насекомые и создание экосистемы и есть наша конечная цель, а не просто высадка деревьев», — сказал эксперт.

По его словам, жителям Москвы следует бороться за грамотное и соразмерное необходимым объемам озеленение города.

«Мы должны биться за то, чтобы наконец в нашем городе за растениями начали ухаживать. И чтобы это была не имитация работы, а реальная работа. Не просто посадили растения, а что дальше будет — все равно. Нет. Мы должны создать город-сад. Если чиновники не хотят, мы будем их учить. Если не хотят учиться, то мы будем делать это сами», — заявил садовод.

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