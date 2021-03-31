Приштина, , 13:28 — REGNUM Открытые посольства сепаратистского Косово в Иерусалиме — это «совершившийся факт», который не подлежит пересмотру. Об этом заявила министр иностранных дел и диаспоры в правительстве сепаратистского образования Доника Гервала 31 марта.

«Я считаю, что вопрос открытия нашего посольства в Израиле решен. Мы не будем втягиваться в дипломатические авантюры и пересматривать вопрос принятые решения», — процитировал телеканал РТС слова Гервалы.

Напомним, что открытие посольства Приштины в Израиле было оговорено одним из пунктов Вашингтонского соглашения, подписанного представителями албанских сепаратистов и президентом Сербии Александром Вучичем осенью 2020 года в США. Ранее МИД России указал на то, что открытие диппредставительства сепаратистского Косово и Израиле противоречит ряду международных документов.