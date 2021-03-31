Ставрополь, , 13:27 — REGNUM Правительство Ставропольского края окажет помощь в расследовании уголовного дела в отношении вице-премьера Романа Петрашова. О готовности оказать содействие следователям заявили 30 марта в пресс-службе губернатора края, комментируя задержание чиновника.

«Правительство края в полной мере окажет необходимое содействие следственным действиям», — говорится в сообщении.

Также в краевом правительстве сообщили о том, что задержание Петрашова никак не скажется на работе органов власти. Все обязанности арестованного вице-премьера будут перераспределены.

Напомним, заместитель председателя правительства Ставрополья Роман Петрашов был задержан 30 марта по подозрению в мошенничестве на 130 млн рублей. В краевом правительстве он курировал промышленный блок.

За две недели до этого задержания был арестован еще один вице-премьер Ставрополья — Александр Золотарев. Его уличили во взятках.

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