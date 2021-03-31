Вена, , 13:30 — REGNUM Возможность закупки у России вакцины от COVID-19 «Спутник V» намерен обсудить 31 марта канцлер Австрии Себастьян Курц с российским послом в Вене Дмитрием Любинским. Об этом 31 марта сообщает Ведомство федерального канцлера страны.

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Уточняется, что данная встреча пройдет в ведомстве федерального канцлера Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в апреле нынешнего года австрийское правительство намерено закупить один миллион доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».