Волгоград, , 13:32 — REGNUM Приговор в отношении бывшего руководителя Волгоградского областного патологоанатомического бюро и двух его подчинённые начали оглашать 31 марта в Дзержинском районном суде Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона. Сообщники уничтожили вирусологические образцы тканей органов умершей роженицы и подменили их другими, чтобы не портить статистику материнской смертности.

В январе 2017 года 28-летняя волгоградка скончалась после родов от бактериально-вирусной инфекции и отёка головного мозга. По версии следствия и государственного обвинения, руководитель патологоанатомического бюро после вскрытия трупа дал указание и.о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому уничтожить образцы тканей. Они приобщили к материалам вскрытия образцы печени, пораженные гепатитом, от другого лица.

Руководителя казённого учреждения также обвиняют в получении взяток на общую сумму порядка 600 тысяч рублей от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений патбюро — медики в нарушение устава учреждения оказывали платные услуги родственникам умерших по подготовке тел к погребению. Кроме того, бывший директор выписал девяти сотрудникам премии, а затем забрал их под предлогом оплаты хозяйственных нужд организации.

Гособвинение просит назначить экс-руководителю 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере четырёх миллионов рублей, его сообщникам — по три года в колонии-поселения.