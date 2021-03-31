Кострома, , 13:32 — REGNUM В Костромской области отказались от введения единой школьной формы. Об этом на личной странице в Instagram заявил глава региона Сергей Ситников.

Картина «Первое сентября» А. Волков

С 20 февраля по 20 марта областной департамент образования и науки проводил опрос на эту тему. В нём участвовали родители, учителя и сами школьники.

«Анкетирование показало, что большинство родителей не готовы к этому нововведению. Мотивы понятны. Одна треть родителей предпочитает одевать своих детей индивидуально. В этой ситуации принято решение, что единую форму в школах региона вводить не будем», — написал Сергей Ситников.

Отметим, что на момент написания публикации детальные результаты опроса департамент образования не опубликовал.

Напомним, ввести единую школьную форму в области в феврале 2021 года предложил губернатор Сергей Ситников. Общественность и родители восприняли идею неоднозначно. Общественники отметили, что форма поможет «снять муки выбора» родителей, и «дисциплинировать молодёжь». В то же время часть костромских родителей выступили против «форменного однообразия» и указали на наличие требований к внешнему виду учеников, которые установлены в большинстве школ региона.

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