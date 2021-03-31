Уфа, 31 марта 2021, 13:38 — REGNUM Проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем поведении учителя в отношении первоклассницы в образовательном учреждении г. Кумертау проводят следователи Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что учительница применила запрещенные законом методы воспитания в отношении первоклассницы в школе № 5 г. Кумертау.
По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее СМИ сообщали о том, что 25 марта педагог на уроке якобы нарисовала ручкой на лбу ученицы первого класса цифру «два» за плохое поведение.
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