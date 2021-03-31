Ташкент, , 13:25 — REGNUM За минувшие сутки в Узбекистане выявили 187 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 31 марта в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 110, Ташкентской области — 32, Самаркандской области — 18, Каракалпакстане — 8.

Общее число выявленных случаев достигло 82 869, выздоровели 80 983 пациента. В медучреждениях лечение проходят 1257 человек. В тяжелом состоянии находится 191 пациент, в критическом — 85.

Отметим, с 10 марта в Узбекистане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число новых случаев от 30−50 в феврале 2021 года увеличилось до 180−190 в конце марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане выявили 196 случаев заражения коронавирусом