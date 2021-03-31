Токио, , 13:24 — REGNUM SEGA выложила в сеть первый трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Total War: ROME. Ролик был опубликован 30 марта на YouTube-канале франшизы.

Разработчики показали разницу графики оригинальной игры и её переиздания. Они отметили, что новая версия Total War: ROME сохранит основные механики и дух старой игры, однако при этом получит новые функции. Например, геймерам станут доступны 16 фракций, за которые ранее нельзя было играть.

Релиз ремастера Total War: ROME состоится 29 апреля 2021 года. Разработкой игры занимаются студии Creative Assembly и Feral Interactive.

Читайте ранее в этом сюжете: Стратегия XCOM: Chimera Squad вскоре может появиться на консолях