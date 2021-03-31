Воронеж, , 13:23 — REGNUM Администрация Воронежа прокомментировала информацию прокуратуры Воронежской области об обнаружении в одном из детских садом испорченного мяса, предполагавшегося для использования в блюдах.

Как пояснили в пресс-службе, действительно, в конце 2020 года поставщик поставил непригодное для использования в пищевых целях мясо — на вакуумной упаковке были наложены одна на другую наклейки с разными датами производства.

«Это было выявлено именно руководством детских садов, после чего поставщику незамедлительно были направлены претензии, в том числе с требованием забрать некачественную продукцию, заменив на качественный продукт, поскольку учреждения образования не в праве самостоятельно утилизировать сырое мясо, а до этого момента продукт оставили на хранении в учреждении», — сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули в мэрии, готовить из данного мяса «ничего не собирались», в меню внесли соответствующие изменения.

«То есть не было никаких шансов на то, что детям могли приготовить еду из такого мяса», — считают в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в ходе расширенной коллегии областной прокуратуры в докладе прозвучала информация о выявленном испорченном мясе в детсаду №99. В прокуратуре уточнили, что вместо утилизации оно было предназначено для изготовления блюд, и только своевременное пресечение нарушения со стороны прокуратуры позволило избежать отравления дошкольников.

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