Москва, , 13:23 — REGNUM Причина пересмотра прогноза Всемирного банка по российской экономике в лучшую сторону в том, что за 2020 год ВВП РФ сократился меньше ожиданий Всемирного банка (на 3,1%). «Это во многом объясняется быстрым снятием ограничений», — заявил 31 марта инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган.

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Напомним, по оценке аналитиков банка, ВВП РФ за 2021 и 2022 годы вырастет на 2,9% и 3,2% соответственно. Ранее Всемирный банк ожидал роста на 2,6% и 3% соответственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Однако, как обратил внимание эксперт, аналитики улучшили прогноз, исходя из предположения, что третьей волны коронавируса в России не будет. Но с некоторой вероятностью вакцинация может оказаться неэффективной или слишком медленной, тогда прогнозы придется пересмотреть.

«Более того, Всемирный банк в новом прогнозе исходил из предположения, что уровень жесткости санкций в отношении России значительно подниматься не будет. А вот тут уже вопрос совсем творческий. Если в отношении нашей страны будут введены серьезные санкции, все действующие прогнозы будут более чем неактуальны. Ужесточение санкционной политики, скорее всего, поменяет экономические взаимосвязи и будет требовать переработки всех моделей. Так что, как говорится, Всемирный банк предполагает, а жизнь располагает», — уточнил Коган.

По его словам, когда мы видим серьезную неопределенность и некоторую вероятность ужесточения санкций, возможно, имеет смысл с оптимистичными прогнозами несколько подождать.