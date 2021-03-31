Красноярск, , 13:23 — REGNUM Жители Красноярского края в возрасте 65 лет и старше, находящиеся на самоизоляции, смогут находиться на больничном до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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Соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, внесены 31 марта.

Краевые власти напомнили, что работающие жители региона старше 65 лет могут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности или перейти на удалённую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Красноярском крае выявлено 66 784 носителя коронавируса, выздоровели 61 816 человек, скончались 3162 ковид-пациента.

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