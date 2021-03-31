Лондон, , 13:21 — REGNUM Во время испытательного срока осуждённые в Великобритании будут обязаны носить электронные браслеты, которые предназначены для фиксирования уровня алкоголя в крови. Такая мера будет применяться к лицам, чьи преступления связаны с употреблением спиртного. Об этом сообщили в правительстве Соединённого Королевства.

Отмечается, что законодательство страны предполагает возможность запрета на употребление алкоголя в течение четырёх месяцев после выхода из места заключения. Браслет будет брать образец пота злоумышленника каждые полчаса и отправлять в службу пробации в случае обнаружения алкоголя, пишет РИА Новости. Устройство способно отличать алкоголь от других спиртосодержащих жидкостей, например одеколонов или антисептиков.

Нарушителям запрета на употребления алкоголя грозят штрафы и дальнейшие приговоры суда. Полицейские уверены, что браслеты помогают предотвратить дальнейшие преступления. А сами бывшие преступники считают, что такая система помогает улучшить образ жизни. Полицейские же считают, что браслеты помогают предотвратить дальнейшие преступления.