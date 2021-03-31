Скопье, 31 марта 2021, 14:30 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски приветствует заключенное главой правительства Зораном Заевым и лидером оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Християном Мицкоски соглашение о переносе переписи на сентябрь этого года. Об этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявил 30 марта сам глава государства на пресс-конференции.
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Президент заявил, что при текущей эпидемиологической обстановке перенос переписи оправдан, и выразил надежду на то, что вакцинация исправит ситуацию.
Пендаровски подчеркнул, что комендантский час не будет увеличен. В настоящее время гражданам Северной Македонии запрещено выходить из дома без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00.
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