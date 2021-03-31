Тамбов, , 13:17 — REGNUM В Тамбовской области 31 марта подтверждено 89новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 408 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 26 тыс. 886 пациентов, в том числе 120 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 409 человек.