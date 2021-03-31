Брюссель, , 13:16 — REGNUM Европейский союз продемонстрировал готовность к взаимодействию с Россией, в том числе отправив в Москву главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом ТАСС заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС достаточно чётко продемонстрировал готовность взаимодействовать с Россией, в том числе и через визит главы дипломатии Борреля», — сказал он, отметив, что этот шаг закончился «конфронтацией».

Кроме того, добавил он, Брюссель «также ясно дал понять, какие шаги должна предпринять Россия, чтобы наши отношения приняли другое направление». в ходе последнего разговора главы Евросовета Шарля Мишеля с президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Евросоюз ввёл санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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