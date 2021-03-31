Тбилиси, , 13:21 — REGNUM В Грузии с 5 апреля на вакцинацию от COVID-19 смогут записываться граждане старше 55 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 31 марта заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания совета по иммунизации населения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Совет принял решение о включении наших граждан старше 55 лет в группу вакцинации», — сказала глава минздрава.

Тикарадзе добавила, что прививки также будут делать пациентам, которые проходят курс лечения очищением крови, и лица, которым провели трансплантацию органов. Также, по словам министра, готовятся списки на вакцинацию среди военных и сотрудников полиции.

Напомним, вакцинация в Грузии стартовала 15 марта. Сначала прививки делали только медицинским работникам, но из-за слабого интереса к вакцинации было разрешено прививать лиц старше 65 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 600 носителей коронавируса