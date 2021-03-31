Приштина, Сербия, 31 марта, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Косово Доника Гервалла 30 марта заявила в эфире передачи Kallxo Pernime, что «открытие посольства Косово в Иерусалиме — совершенное дело».

Mfa-ks.net Посольство Косово. Иерусалим

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Доника Гервалла «Я приветствую дипломатическое признание со стороны Израиля и думаю, что вопрос об открытии нашего посольства в Израиле решен. Мы не станем пускаться в дипломатические приключения, чтобы вернуться к рассмотрению вопроса, который уже решен».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к премьер-министру Косово с письмом, в котором призвал Курти пересмотреть решение своего предшественника.

Напомним, Косово под давлением президента США Дональда Трампа взяло на себя обязательство открыть посольство в Иерусалиме в обмен на признание со стороны Израиля. Данное решение было негативно воспринято в Евросоюзе как противоречащее резолюции СБ ООН.