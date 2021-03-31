Краснодар, , 13:12 — REGNUM Житель Краснодарского края предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью пятилетнего сына сожительницы — 22-летний мужчина на почве «неприязненных отношений» жестоко избил ребёнка. Об этом сообщили 31 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

Сожители с двумя пятилетними сыновьями женщины и совместной малолетней дочерью проживали в одном из домов на улице Чапаева в станице Нижнебаканской. Как считает следствие, 4 февраля 2021 года, когда матери детей не было дома, мужчина «из-за неприязненных отношений к пятилетнему ребенку, отказывающемуся его слушаться» избил ребёнка. В результате мальчик получил перелом бедра со смещением. Вернувшаяся домой мать тут же сообщила об этом своей матери, и та отвезла мальчика в больницу. Сам обвиняемый с места происшествия скрылся, его задержали позже в Новороссийске.

Обвиняемого отправили под стражу. Уголовное дело в отношении него готовится к передаче в суд.

Также в полицию были направлены материалы проверки в отношении матери, женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, следствие добилось постановки женщины на профилактический учет в правоохранительных органах и администрации района.