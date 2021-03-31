Вильнюс, , 13:22 — REGNUM Возможность введения антироссийских санкций из-за преследования литовских прокуроров и судей за приговор по «Делу 13 января» обсудит Евросоюз. Об этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил 31 марта агентству BNS.

Он отметил, что ЕС способен ответить на «политически мотивированные действия России» применением персональных санкций. Под них могут попасть лица, нарушившие права человека.

«На уровне Совета Европы мы сможем обсудить введение санкций против лиц, преследующих прокуроров и судей Литвы», — сказал Рейндерс.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ полагает, что в марте 2019 года судьи Вильнюсского окружного суда вынесли заведомо неправосудный приговор против советских военнослужащих. Этот процесс известен как дело о столкновениях 13 января 1991 года в Вильнюсе. СКР возбудил против литовских судей уголовное дело.

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