Белвью, США, 31 марта 2021, 13:11 — REGNUM Состоялся релиз глобальной ПК-версии ролевой игры Another Eden: The Cat Beyond Time. Об этом 31 марта сообщает портал Gematsu.
Игра вышла на платформе Steam. Разработчики отметили, что в случае приобретения этой версии геймеры получат ряд внутриигровых ценностей.
Another Eden: The Cat Beyond Time выполнена в духе классической JRPG (японской ролевой игры), которая предлагает геймерам путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Релиз её японской версии на платформах iOS и Android состоялся в апреле 2017 года.
Реализацией проекта занимаются авторы известных франшиз, объединившиеся в рамках студии WFS. Стоит отметить, что игра распространяется бесплатно.
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