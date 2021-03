Белвью, США, , 13:11 — REGNUM Состоялся релиз глобальной ПК-версии ролевой игры Another Eden: The Cat Beyond Time. Об этом 31 марта сообщает портал Gematsu.

Игра вышла на платформе Steam. Разработчики отметили, что в случае приобретения этой версии геймеры получат ряд внутриигровых ценностей.

Another Eden: The Cat Beyond Time выполнена в духе классической JRPG (японской ролевой игры), которая предлагает геймерам путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Релиз её японской версии на платформах iOS и Android состоялся в апреле 2017 года.

Реализацией проекта занимаются авторы известных франшиз, объединившиеся в рамках студии WFS. Стоит отметить, что игра распространяется бесплатно.

