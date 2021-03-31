Москва, , 13:29 — REGNUM В Москве фактически нет полноценной стратегии высадки деревьев и кустарников. Об этом 31 марта заявил председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов на круглом столе в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, столичные чиновники зачастую любят похвастаться количеством высаженных в черте города деревьев и кустарников. Однако экосистему нельзя оценивать исключительно с точки зрения числа растений. Посадка дерева вносит только в 5% вклада в создание комфортной экологической среды в населенном пункте. К тому же после этого за деревом нужен уход, а с этим в столице есть определенные проблемы.

«Сейчас практически никто из чиновников не выбирает стратегию посадок, какие деревья и кустарники сажать. Я несколько лет назад встречался с семьей главного помолога Москвы, который работал в Москве во время Великой Отечественной войны. Кто такой помолог — это специалист по сортам растений, который следил, что будет в Москве сажаться, какие виды, какие сорта. Это в годы Великой Отечественной войны, когда фашисты стояли под Москвой, в городе работал помолог. Сейчас не то что помолога нет, даже в голове и планах чиновников не созревает идеи, что там можно посадить», — сказал эксперт.

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