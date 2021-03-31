Джакарта, , 13:11 — REGNUM Усилия по тушению пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии окупились, сообщает CNN Indonesia.

Все очаги возгорания были успешно потушены.

«Благодаря совместной работе и поддержке со стороны различных сторон, все очаги были потушены», — заявили в компании Pertamina.

После тушения пожара специалисты приступили к охлаждению хранилища, пока не будут объявлено, что всё безопасно. После этого начнется подготовка к запуску нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Западной Явы поручил компании Pertamina возместить ущерб жителям, чьи дома пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

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