Джакарта, 31 марта 2021, 13:11 — REGNUM Усилия по тушению пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии окупились, сообщает CNN Indonesia.
Все очаги возгорания были успешно потушены.
«Благодаря совместной работе и поддержке со стороны различных сторон, все очаги были потушены», — заявили в компании Pertamina.
После тушения пожара специалисты приступили к охлаждению хранилища, пока не будут объявлено, что всё безопасно. После этого начнется подготовка к запуску нефтеперерабатывающего завода.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Западной Явы поручил компании Pertamina возместить ущерб жителям, чьи дома пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе.
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