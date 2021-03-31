Приштина, , 14:57 — REGNUM Глава Демократической Лиги Косово Люмир Абдиджику 30 марта в эфире телепередачи «Debat Plus» заявил, что премьер-министру Косово Альбину Курти придется решать реальные проблемы, для чего недостаточно обладать высокими моральными достоинствами.

Люмир Абдиджику «В Косово недостаточно сказать, что ты честен и неподкупен. Надо знать, что делать. Не только хотеть, но и знать. И в этом я вижу слабость партии власти… Недостаточно просто быть честным».

По словам Абдиджику, в «Движении за самоопределение» Курти проблемы страны упрощены до максимально возможностей степени. Силу своей партии он видит в том, что она воспринимает проблемы глубоко.

«Эйфория пройдет затри месяца, но у людей останутся те же проблемы. Как дотянуть до конца месяца, чему выучатся дети в школе, куда отправить ребенка лечиться. Такими будут реальные проблемы. Позднее общественные дискуссии станут более сложными и встанет вопрос о том, какую альтернативу предлагает оппозиция. Я верю, что ЛДК может ее предложить» Люмир Абдиджику

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