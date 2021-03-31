Приштина, 31 марта 2021, 14:57 — REGNUM Глава Демократической Лиги Косово Люмир Абдиджику 30 марта в эфире телепередачи «Debat Plus» заявил, что премьер-министру Косово Альбину Курти придется решать реальные проблемы, для чего недостаточно обладать высокими моральными достоинствами.
По словам Абдиджику, в «Движении за самоопределение» Курти проблемы страны упрощены до максимально возможностей степени. Силу своей партии он видит в том, что она воспринимает проблемы глубоко.
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