Приштина, Сербия, 31 марта, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Глава Демократической Лиги Косово Люмир Абдиджику 30 марта в эфире телепередачи «Debat Plus» заявил, что премьер-министру Косово Альбину Курти придется решать реальные проблемы, для чего недостаточно обладать высокими моральными достоинствами.

Ldk-ks.eu Люмир Абдиджику

Люмир Абдиджику «В Косово недостаточно сказать, что ты честен и неподкупен. Надо знать, что делать. Не только хотеть, но и знать. И в этом я вижу слабость партии власти… Недостаточно просто быть честным».

По словам Абдиджику, в «Движении за самоопределение» Курти проблемы страны упрощены до максимально возможностей степени. Силу своей партии он видит в том, что она воспринимает проблемы глубоко.