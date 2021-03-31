Таллин, , 13:13 — REGNUM Эстония «русифицируется» стараниями украинских трудовых мигрантов. Об этом написал советник парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк в своём материале для издания Uued Uudised.

«Рядом с моим местом жительства в районе Таллин-Вяйке строятся три жилых дома, на стройках работают, в основном, украинцы, и их влияние на общество можно видеть ежедневно», — рассказал он.

Советник пожаловался, что всё взаимодействие между эстонскими начальниками и украинскими подчинёнными происходит на русском языке.

«Именно таким образом мы делаем общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду, русским», — возмутился Юри Кукк.

Он призвал эстонских работодателей не жаловаться, что Эстония всё больше напоминает российскую провинцию.

«Угроза русификации Эстонии исходит не только от Путина (президента России Владимира Путина — ИА REGNUM) или русского спецназа, но и от украинской рабочей силы и её эстонских боссов. Говорят, что в Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее с Украины в Эстонию отправился первый авиарейс с украинскими сезонными рабочими.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук призвал всех граждан, разочаровавшихся в Украине, покинуть страну.

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