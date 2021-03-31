Таллин, 31 марта 2021, 13:13 — REGNUM Эстония «русифицируется» стараниями украинских трудовых мигрантов. Об этом написал советник парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк в своём материале для издания Uued Uudised.
Советник пожаловался, что всё взаимодействие между эстонскими начальниками и украинскими подчинёнными происходит на русском языке.
Он призвал эстонских работодателей не жаловаться, что Эстония всё больше напоминает российскую провинцию.
Напомним, ранее с Украины в Эстонию отправился первый авиарейс с украинскими сезонными рабочими.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук призвал всех граждан, разочаровавшихся в Украине, покинуть страну.
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