Таллин, 31 марта 2021, 13:13 — REGNUM Эстония «русифицируется» стараниями украинских трудовых мигрантов. Об этом написал советник парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк в своём материале для издания Uued Uudised.

«Рядом с моим местом жительства в районе Таллин-Вяйке строятся три жилых дома, на стройках работают, в основном, украинцы, и их влияние на общество можно видеть ежедневно», — рассказал он.

Советник пожаловался, что всё взаимодействие между эстонскими начальниками и украинскими подчинёнными происходит на русском языке.

«Именно таким образом мы делаем общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду, русским», — возмутился Юри Кукк.

Он призвал эстонских работодателей не жаловаться, что Эстония всё больше напоминает российскую провинцию.

«Угроза русификации Эстонии исходит не только от Путина (президента России Владимира ПутинаИА REGNUM) или русского спецназа, но и от украинской рабочей силы и её эстонских боссов. Говорят, что в Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее с Украины в Эстонию отправился первый авиарейс с украинскими сезонными рабочими.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук призвал всех граждан, разочаровавшихся в Украине, покинуть страну.

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