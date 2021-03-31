Москва, , 13:09 — REGNUM Рубль прилично подешевел 30 марта на сочетании сильного доллара, падения нефти и уклонения от рисков. В моменте пара доллар/рубль касалась отметки 76 руб., которая выступает в роли промежуточного сопротивления на пути к области важных максимумов 76,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 31 марта, котировки умеренно корректируются вниз благодаря некоторому угасанию спроса на доллар и подъема Brent в пределах 0,5%.

У российской валюты на данный момент нет никаких предпосылок для роста. Учитывая продолжающие довлеть над Россией санкционные угрозы, ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, сохраняющуюся напряженность между США и Китаем, крепкий доллар, растущую доходность облигаций и нестабильность нефтяных цен, сложно себе представить сценарий, при котором рубль мог бы уверенно направиться на север в среднесрочной перспективе.

В ближайшее время трейдеры сосредоточатся на обстановке в сырьевом сегменте — все ждут завтрашнего решения ОПЕК+ по квотам добычи. В текущих ценах учтено сохранение нынешних уровней производства в апреле, а значит, такой вердикт может повлечь непродолжительную позитивную реакцию Brent, которая затронет и рубль.

Дополнительную волатильность могут привнести сопроводительные заявления экспортеров альянса, в особенности Саудовской Аравии. Иными словами, в ближайшие дни курс нашей валюты может показать еще более оживленные колебания с оглядкой на нефтяной фактор.

С технической точки зрения, пара доллар/рубль продолжает топтаться в диапазоне 75,50−76,50 руб. Особенно важно следить за верхней границей этого канала, поскольку ее пробой расчистит путь к новым максимумам в направлении уровня 80 руб.

Евро/рубль, которая расположилась на минимумах начала прошлой недели 88,50 руб., располагает более скромным потенциалом роста. Единая валюта обновляет ноябрьские минимумы в паре с долларом, который продолжает повсеместно дорожать за счет растущей доходности облигаций.

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