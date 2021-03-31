Приштина, , 14:25 — REGNUM Люмир Абдиджику, сменивший Ису Мустафу на посту главы Демократической лиги Косово (ЛДК) после поражения партии на парламентских выборах, заявил вечером 30 марта в эфире программы «Debat Plus», что он поддержит кандидатуру Вьосы Османи на пост президента Косово и готов взять на себя ответственность в случае, если это решение будет ошибочным.

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По словам Абдиджику, набрав 12% голосов, ЛДК не может ограничивать партию, набравшую 50% голосов (речь идет о «Движении за самоопределение»).

Люмир Абдиджику «Было две альтернативы: идти на выборы или заключить соглашение, что мы и сделали».

Глава ЛДК заявил, что для его партии важно, чтобы после прихода на пост президента Османи отказалась от реализации своих политических амбиций и стала объединяющей фигурой.

При этом политик подчеркнул, что в настоящий момент в ЛДК больше полагаются на устные соглашения и взаимное доверие, поскольку и бывший президент Косово Хашим Тачи, и премьер-министр Косово Альбин Курти нарушали соглашения, заключенные с этой партией при создании коалиций.

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