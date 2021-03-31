Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 марта выявили 1444 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1446 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 578 662 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 283 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 197, в Саратовской области — 152, в Пермском крае — 118, в Башкирии — 106, в Пензенской области — 100, в Ульяновской области — 98, в Кировской области — 90, в Оренбургской области — 84, в Удмуртии — 78, в Чувашии — 44, в Мордовии — 38, в Татарии — 35, в Марий Эл — 21.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 107 452 случая, в Самарской области — 55 731, в Саратовской области — 54 784, в Пермском крае — 51 249, в Ульяновской области — 50 824, в Пензенской области — 42 019, в Оренбургской области — 40 013, в Кировской области — 39 754, в Башкирии — 32 358, в Удмуртии — 30 672, в Чувашии — 22 792, в Татарии — 19 420, в Мордовии — 19 052, в Марий Эл — 12 542.

Полностью выздоровели 528 550 жителей округа, за последние сутки выписаны 1772 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 433 человека, за минувшие сутки скончались 68 жителей Поволжья. Накануне также умерли 63 жителя округа.

По-прежнему значительно отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 31 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 385 человек, в течение последних суток было зарегистрировано три летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 756 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, два человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 545 095 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8275 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 166 172 жителя России, за сутки выписаны 10 176 человек. 98 850 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 408 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 280 073 человека.