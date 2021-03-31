Тюмень, , 13:07 — REGNUM В Тюмени эвакуировали сотрудников администрации из здания мэрии. Об этом сообщают тюменские СМИ.

На месте работают полицейские и сотрудники Росгвардии. Причиной эвакуации стало сообщение о заложенном в здании мэрии взрывном устройстве, пишут издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром в Сургуте из-за сообщения о минировании также эвакуировали сотрудников мэрии. Взрывное устройство не обнаружено. Горадминистрация Сургута работает в обычном режиме.

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