Самара, , 13:10 — REGNUM Более 7 млрд рублей будет направлено на ремонт участков федеральной автодороги М5 «Урал» на территории Самарской области. Об этом 30 марта сообщил глава региона Дмитрий Азаров в эфире ГТРК «Самара».

По его словам, будут капитально отремонтированы мосты через реки Тишерек, Большой Тишерек, Крымза, также произведены ремонты путепроводов.

Азаров отметил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в регионе будут производится работы на 73 объектах протяженностью 305,4 км. При этом объем финансирования составит 13 млрд 103 млн рублей.

Он также сообщил, что всем муниципальным районам и городам будет выделено порядка пяти млрд рублей субсидии на дорожные работы в муниципальных центрах и сельских поселениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре планируется отремонтировать 30 улиц, а в Тольятти — 13 улиц.