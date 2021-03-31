Симферополь, , 13:05 — REGNUM Миллионный пассажир проехал по железнодорожной части Крымского моста с момента его запуска. 31 марта «юбилейный» пассажир прибыл на поезде Таврия» №95 сообщением Астрахань — Симферополь. Об этом сообщили пресс-службе компании-оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс».

«Юбилейный пассажир ехал в вагоне №7. Пассажиру вручен подарочный сертификат на однократную поездку в течение года поездами «Таврия» по направлению туда и обратно», — уточнили в пресс-службе.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года, первый железнодорожный состав пересёк Крымский мост в ночь с 24 на 25 декабря.