Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует четырехпроцентный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана по итогам 2021 года. Соответствующие данные опубликованы в докладе ЕАБР.

Экономика республики выйдет на докризисный уровень в четвертом квартале 2021 года, считают в банке. Восстановление экономик Киргизии и Белоруссии завершится в 2022 году.

По данным ЕАБР, в 2022 году ВВП Казахстане вырастет на 4,5%, в 2023 году — на 5,1%. Высокие темпы роста будут наблюдаться во втором квартале 2021 года.

Это связано с большим спадом за аналогичный период 2020 года. Кроме того, ослабление карантинных ограничений повлияет на рост в сфере услуг, в том числе в сфере торговли и общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года ВВП Казахстана сократился на 2,6%.