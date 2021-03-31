Архыз, Карачаево-Черкесия, , 13:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начало весны отметят экстремально-креативным фестивалем — весенний «АрхызФанФест». Гостям всесезонного туркластера предлагают, не завершая зимнего сезона катания на склонах гор, сразу окунуться в весенний сезон.

Причем слово «окунуться» организаторы мероприятия употребляют в прямом смысле. Участники фестиваля смогут спуститься по трассе на горных лыжах или сноуборде и финишировать в бассейне, совершив зрелищный прыжок в воду, сообщили 31 марта в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Мероприятие намечено на 18 апреля. Стать его участниками могут все желающие в возрасте старше 16 лет.

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Напомним, курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии посетили в новогодние праздники 2021 года около 500 тыс. гостей.

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