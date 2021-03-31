Приштина, , 14:13 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Люмир Абдиджику 30 марта по завершении пленума партии заявил, что члены ЛДК не будут препятствовать избранию президента и примут участие в заседании парламента, на котором пройдет избрание президента.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом депутаты этой партии вправе самостоятельно решать, как они проголосуют.

Люмир Абдиджику «Я ожидаю, что каждый будет уважать коллективную волю большинства и не будет чинить препятствий новому курсу ЛДК на возвращение к истокам».

По словам Абдиджику, решение руководства ЛДК позволит Косово вернуться к нормальной работе парламента. Политик подчеркнул, что президент должен быть объединяющей фигурой, представляющей интересы всех.

На пост президента Косово претендует Вьоса Османи. На данный момент известно, что ее готовы поддержать 67 депутатов, однако для избрания Османи необходима поддержка 80 депутатов. Демократическая партия Косово и Альянс за будущее Косово отказались поддержать ее кандидатуру, однако решение ЛДК, членом руководства которой ранее была Османи, дает ей надежду.

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