Калуга, 31 марта 2021, 13:02 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в заседании президиума калужского городского отделения общественной организации «Российский Красный Крест». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, председатель отделения Лариса Пахомова доложила об итогах работы в 2020 году. Приоритетным направлением работы Красного Креста было оказание медико-социальной помощи инвалидам, одиноким пожилым людям и лицам с тяжёлыми заболеваниями.
В составе службы милосердия организации работает 28 медсестёр, двое из них удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Пациентам оказывалась доврачебная помощь, медицинские и социально-бытовые услуги, транспортные услуги для больных, нуждающихся в госпитализации. Всего служба милосердия обслуживает 400 человек, кроме того в Калуге действуют три комнаты медико-социальной помощи.
С родственниками пациентов проводилось консультирование и обучение уходу за тяжёлобольными, всего обучение прошли 332 человека. При поддержке депутатов Городской думы и местного отделения партии «Единая Россия» были реализованы благотворительные программы по доставке одиноким пожилым людям продуктовых наборов и сладких подарков. Члены Красного Креста принимали участие в военно-спортивных мероприятиях, где обучали молодёжь оказанию первой помощи. Калужский Красный Крест одержал победу в федеральном этапе конкурса социальных программ «Содействие».
Лариса Пахомова выразила благодарность главе городского самоуправления Юрию Моисееву, депутатам Городской думы и руководителям Городской управы за всестороннюю помощь и поддержку.