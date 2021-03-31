Калуга, 31 марта, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в заседании президиума калужского городского отделения общественной организации «Российский Красный Крест». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, председатель отделения Лариса Пахомова доложила об итогах работы в 2020 году. Приоритетным направлением работы Красного Креста было оказание медико-социальной помощи инвалидам, одиноким пожилым людям и лицам с тяжёлыми заболеваниями.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседании президиума калужского городского отделения общественной организации «Российский Красный Крест»

В составе службы милосердия организации работает 28 медсестёр, двое из них удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Пациентам оказывалась доврачебная помощь, медицинские и социально-бытовые услуги, транспортные услуги для больных, нуждающихся в госпитализации. Всего служба милосердия обслуживает 400 человек, кроме того в Калуге действуют три комнаты медико-социальной помощи.

С родственниками пациентов проводилось консультирование и обучение уходу за тяжёлобольными, всего обучение прошли 332 человека. При поддержке депутатов Городской думы и местного отделения партии «Единая Россия» были реализованы благотворительные программы по доставке одиноким пожилым людям продуктовых наборов и сладких подарков. Члены Красного Креста принимали участие в военно-спортивных мероприятиях, где обучали молодёжь оказанию первой помощи. Калужский Красный Крест одержал победу в федеральном этапе конкурса социальных программ «Содействие».

Лариса Пахомова выразила благодарность главе городского самоуправления Юрию Моисееву, депутатам Городской думы и руководителям Городской управы за всестороннюю помощь и поддержку.

«Работа Красного Креста не прекращалась ни на один день. Более того, в тяжёлых условиях пандемии работа была активизирована, все сотрудники с полной самоотдачей трудились на благо калужан, заботились о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Руководство города всегда стремилось оказать всю возможную помощь организации, особо хочу отметить заслуги начальника управления социальной защиты Зои Иосифовны Артамоновой, курирующей городское отделение Красного Креста, также благодарю всех, кто оказывал помощь — Городскую управу, партию «Единая Россия», Общероссийский народный фронт, областное министерство труда и социальной защиты. Желаю членам Красного Креста здоровья, благополучия, терпения, сил и энергии».