Белгород, , 13:06 — REGNUM Ещё 87 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 31 марта, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 133 пациента, скончались три человека. На вакцинацию от COVID-19 записались 724 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 34 282 заражения коронавирусом. Выздоровели 30 159 человек. В стационарах находятся 938 пациентов, в том числе 26 на ИВЛ. На амбулаторном лечении 2623 человека, на самоизоляции — 9747 жителей. От осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 562 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 117 382 заявки. Прошли полный курс иммунизации уже 85 930 человек, первый компонент вакцины получили 115 418 добровольцев.