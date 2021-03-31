Москва, , 13:04 — REGNUM В научно-испытательном комплексе НПО «Энергомаш» (входит в состав государственной корпорации Роскосмос) успешно завершен цикл огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«В конце марта 2021 года в научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации Роскосмос) завершился цикл огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на протяжении трех месяцев было проведено восемь испытаний, которые подтвердили работоспособность двигателя и правильность выбранных конструкторско-технологических решений.

Кроме того, указывается, что глава НПО Энергомаш Игорь Арбузов поздравил коллектив предприятия с завершением огневых испытаний и отметил, что проделанная работа является заслугой и оценкой результата труда всего коллектива.

«Теперь, по результатам, можно сказать — да, двигатель состоялся!» — приводит его слова пресс-служба.

При этом двигатель РД-171МВ предполагается использовать для первой ступени новой российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что вторая работа в рамках российской программы по изучению Венеры связана с доставкой грунта с этой планеты на Землю.